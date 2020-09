Ufficiale: Volland è un nuovo giocatore del Monaco (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mancava ormai solo l’ufficialità, il Monaco ora ha reso noto l’arrivo di Kevin Volland nel Principato. L’ex Bayer ha firmato con i monegaschi un contratto di quattro anni, il suo addio apre le porte a Patrik Schick al Lverkusen. L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Kevin Volland pour les 4 prochaines saisons.——-https://t.co/jy1TAoEKqN#WelcomeToMonaco pic.twitter.com/KR0J4Ko73O — AS Monaco (@AS Monaco) September 2, 2020 Foto: twitter Monaco L'articolo Ufficiale: Volland è un nuovo giocatore del Monaco proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Dopo l'ultima stagione in prestito al Lipsia, nella quale ha ritrovato condizione fisica e gol (10 reti e 3 assist in 28 partite), Patrik Schick cambia ancora squadra e si trasferisce al Bayer Leverku ...

Notizie calciomercato - Il Live di oggi: il club turco stringe per l'interista

Se ne è parlato come possibile secondo portiere al Milan, ma alla fine non vedremo Claudio Bravo in Italia: l'ex portiere del City ha firmato per il Betis Siviglia in Liga. Ore 21.45 - Van de Beek vic ...

