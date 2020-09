Traffico Roma del 02-09-2020 ore 16:30 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico in via Tenuta del Cavaliere in prossimità di via Tiburtina altro incidente con rallentamenti sulla Salaria km 18 all’altezza della Tenuta di Santa Colomba vanno avanti lavori di manutenzione della rete tranviaria in viale delle Belle Arti oggi e domani per tutta la giornata la linea 2 sarà sostituito da bus sull’intera tratta mentre i tram della linea 19 provenienti da Piazza dei Gerani e li metteranno le corse a Valle Giulia tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento ... Leggi su romadailynews

Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Pontina, traffico rallentato causa #incidente presso rampa uscita G.R.A. in direzione Pomezia. - socialmiliac : RT @romatoday: A Roma il traffico da tamponi: anche sulla Trionfale tutti in coda verso il drive-in - romatoday : A Roma il traffico da tamponi: anche sulla Trionfale tutti in coda verso il drive-in -

