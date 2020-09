The Mandalorian 2: la data di uscita ufficiale su Disney+ (Di mercoledì 2 settembre 2020) Svelata la data di uscita ufficiale di The Mandalorian 2: ecco quando arriverà su Disney+ la seconda stagione della serie di Star Wars. The Mandalorian 2 ha una data di uscita: il 30 ottobre 2020 la seconda stagione della serie di Star Wars arriverà su Disney+. Una bella notizia per i fan che hanno apprezzato la nuova serie e aspettavano i nuovi episodi sulla piattaforma streaming. A giugno il regista Jon Favreau aveva anticipato che la seconda stagione di The Mandalorian sarebbe uscita ad ottobre: "Siamo stati fortunati da aver completato le riprese prima dell'emergenza sanitaria, quindi grazie alla tecnologia avanzata di Lucasfilm e ILM, siamo stati in grado di lavorare a tutti gli ... Leggi su movieplayer

