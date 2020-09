Tentò di violentare la capotreno che lo invitava a mettere la mascherina: condannato 24enne (Di mercoledì 2 settembre 2020) Erano appena scesi dal vagone del treno, quando la capotreno ha invitato un passeggero a indossare la mascherina. Ma lui l’ha afferrata per un braccio e l’ha spinta in un angolo buio della stazione Tiburtina, a Roma, dove ha tentato di violentarla. La capotreno è riuscita a salvarsi urlando e richiamando l’attenzione degli agenti della Polizia Ferroviaria. L’episodio è avvenuto lunedì 31 agosto, verso le 14. Il ragazzo, un nigeriano di 24 anni, è stato processato per direttissima e condannato a quattro anni e due mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale. Come riportato dal Corriere della Sera, una volta arrestato è emerso che, in passato, il 24enne ha fornito almeno cinque identità diverse. In questo caso è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

