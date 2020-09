Suarez alla Juve? Quando Chiellini disse: “Ammiro la sua malizia, anche io sono figlio di p…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Luis Suarez ha scavalcato tutti in cima ai pensieri della Juventus come successore di Higuain in attacco. Prima si è parlato di Milik, poi di Dzeko. Ma adesso è proprio la troppa attesa (di Milik, ma alla Roma) ad aver bloccato la trattativa per il bosniaco e così si è fatto sotto l’uruguaiano in uscita dal Barcellona. Se il passaggio a Torino dovesse concretizzarsi, il “Pistolero” diventerebbe compagno di Chiellini. I due, insieme, non hanno mai giocato, ma sono stati molto vicini. Non a giocare insieme. Molto vicini nel vero senso della parola. Quasi attaccati praticamente, anzi senza quasi. Celebre, infatti, il morso dell’attaccante al difensore di Juve e Nazionale in occasione di Italia-Uruguay ai Mondiali del 2014. Un ... Leggi su calcioweb.eu

