Silvio Berlusconi positivo al COVID-19: "Continuo la battaglia" (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è risultato positivo al nuovo coronavirus COVID-19. L'annuncio è stato fatto in serata dal suo medico personale, Alberto Zangrillo, che ha precisato come il leader di Forza Italia sia asintomatico.Berlusconi, ora in isolamento domiciliare, è stato sottoposto al tampone a causa del suo recente soggiorno in Sardegna. Il tampone ha dato esito positivo, ma vista l'assenza di sintomi e le buone condizioni di salute si è preferito, come da procedura, disporre per lui l'isolamento a domicilio presso la sua residenza di Arcore.Questo il primo commento di Berlusconi:Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività ...

