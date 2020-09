Siderurgico di Taranto: parco minerale 4, “principio di incendio ed emissioni inquinanti” Denuncia Usb (Di mercoledì 2 settembre 2020) Arcelor Mittal. Principio di incendio nel parco minerale 4 ed emissioni inquinanti. Rizzo: “Altissimo rischio in azienda, mentre si svolgono incontri segreti” Principio di incendio questa mattina nel parco minerale 4, zona solo parzialmente interessata dai lavori di copertura. Una quantità considerevole di carbone coke, ancora incandescente, è stata depositata sul terreno, lasciando che venissero sprigionati inquinanti come Ipa, benzoapirene, ossido di carbonio e idrogeno solforato. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di evitare che nell’area si propagasse un vero e proprio rogo. L’acqua gettata ad alta pressione sul minerale bollente, non convogliata in appositi circuiti, è finita sulla ... Leggi su noinotizie

