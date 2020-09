Serie A, Calcagno: «Nessun allarmismo. La situazione è gestibile» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Umberto Calcagno ha parlato della ripresa della Serie A: le dichiarazioni del vicepresidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Assocalciatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della ripresa della Serie A. Serie A – «L’idea è stata condivisa con tutte le componenti che hanno ritenuto idoneo far riprendere il massimo campionato appena dopo la metà di questo mese. In una prima ipotesi si era parlato del 12 settembre, ma abbiamo chiesto che fosse concessa una settimana in più perché, dopo il lockdown e un periodo molto intenso per finire la stagione, era preferibile dare ulteriori sette giorni di riposo». SCORSA STAGIONE – «Lo slittamento della passata stagione ha ... Leggi su calcionews24

