Scopre che la tradisce alle 4 di notte grazie al battito accelerato: una tragedia che… (Di mercoledì 2 settembre 2020) La giornalista americana Jane Slater ha scoperto che l’ex fidanzato era impegnato in un’altra relazione in una maniera davvero singolare: l’aumento dei battiti cardiaci segnati dal Fitbit, alle 4 di notte! La donna ha deciso di raccontare la storia del tradimento scrivendo un tweet che ha reso poi la vicenda virale. A volte la tecnologia può giocare brutti scherzi L’orologio era un regalo dell’ex compagno per le feste natalizie e la coppia aveva deciso di sincronizzare i due dispositivi per motivarsi a fare attività sportiva e mantenersi in forma. Proprio grazie al Fitbit però una notte Jane Slater, la giornalista di Dallas, ha scoperto l’infedeltà dell’uomo. alle 4 di notte, i suoi livelli di attività ... Leggi su velvetgossip

RegioneER : #Sanità. Nasce in #EmiliaRomagna un nuovo studio, pubblicato su @TheLancet, sulle cause della mortalità da #Covid19… - NicolaMorra63 : Questo capita a chi fa giornalismo d'inchiesta in maniera seria. Esprimo massima solidarietà @UngaroDonato. Nessuno… - nofarmer1 : RT @MarioCostanzo16: Ci hanno tagliato servizi, sanità, scuola, pensioni perché il dio spread, il mercato, l'europa ce lo imponevano ed or… - roitnelav : RT @Fedescony: La storia della lotta al #climatechange è davvero istruttiva. Negli anni 80 si scopre l'effetto dannoso dei #clorofluorocarb… - CeciliaP1964 : RT @Fedescony: La storia della lotta al #climatechange è davvero istruttiva. Negli anni 80 si scopre l'effetto dannoso dei #clorofluorocarb… -

Ultime Notizie dalla rete : Scopre che Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Franzi scopre che Dirk e Nadja sono amanti! Tv Soap Modena, mazza e coltello in auto denunciato dopo l'incidente

Un 44enne si era schiantato in tangenziale, fuggendo poi dall’ospedale. La Polizia locale ha scoperto anche che guidava con patente falsa: sanzione per oltre 5mila euro MODENA È stato denunciato per i ...

Baruffaldi apre Mappe, viaggio a scoperta novità editoriali

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - Si chiama 'Mappe' il viaggio in 15 incontri in streaming alla scoperta delle novità editoriali di quest'anno, un'anteprima alla terza edizione de 'L'eredità delle Donne', fe ...

Un 44enne si era schiantato in tangenziale, fuggendo poi dall’ospedale. La Polizia locale ha scoperto anche che guidava con patente falsa: sanzione per oltre 5mila euro MODENA È stato denunciato per i ...(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - Si chiama 'Mappe' il viaggio in 15 incontri in streaming alla scoperta delle novità editoriali di quest'anno, un'anteprima alla terza edizione de 'L'eredità delle Donne', fe ...