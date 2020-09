Roma, tassista caricava le clienti sull’auto e le violentava: è agli arresti domiciliari (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un tassista Romano di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Monte Mario per violenza sessuale. Il Romano, accusato di due episodi di violenza sessuale nei confronti di due donne, adesso è sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura. L’uomo caricava le clienti sul suo taxi e poi abusava di loro. Il provvedimento cautelare rappresenta l’esito di un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire, con esattezza, due diversi episodi avvenuti ad ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Violenta due ragazze a Roma, tassista di 46 anni finisce agli arresti domiciliari - Corriere : «Ha stuprato due clienti»: in manette tassista di 44 anni. Forse altri casi - Cla2011 : Tassista romano abusa di due clienti: arrestato per violenza sessuale - blogsicilia : Tassista abusa di due clienti, arrestato a Roma - - fiordisale : Faccio bene a evitare i taxi -