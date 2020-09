Roma: Capotreno Lo Invita ad Indossare La Mascherina e Lui Tenta di Violentarla (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le urla delle donna hanno finito per attirare le attenzioni della polizia, il 24enne nigeriano è stato arrestato e processato per direttissima a quattro anni. Lo aveva Invitato ad Indossare la Mascherina per svolgere il suo lavoro e alla fine ha rischiato di venire violentata. Il fatto si è verificato alla stazione Tiburtina a Roma, la donna è stata soccorsa dalla polizia ferroviaria allertata dalle grida di aiuto. Alla fine l’aggressore è stato condannato per direttissima a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Il fatto si è verificato quando attorno alle 14 il treno si è fermato alla stazione, a quel punto i passeggeri sono scesi compreso il Capotreno e il ragazzo nigeriano di 24 anni. Una volta usciti dai vagoni la guardia ferroviaria avrebbe ... Leggi su youreduaction

