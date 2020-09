Ricerca di eccellenza, Call Ue 2020: premi fino a 2,5 mln per gli Advanced Grants (Di mercoledì 2 settembre 2020) I finanziamenti dell’European Research Council per la Ricerca di eccellenza attraggono sempre più Ricercatori. La Call 2020 per gli Advanced Grants – premi fino a un massimo di 2,5 mln di euro ciascuno in 5 anni destinati a principal investigator di qualsiasi età e nazionalità purché già di alto livello chiamati a dimostrare la natura innovativa e la fattibilità delle loro proposte scientifiche – si è chiusa con 2.678 proposte di sovvenzioni avanzate, in aumento del 42% rispetto al bando del 2019 quando le domande presentate erano state 1.881. Scienze fisiche e ingegneria – evidenzia l’ERC – hanno attirato il maggior numero di domande (1.175), seguite ... Leggi su ildenaro

