Program - Consegnate 25 Volvo V60 allestite per la polizia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Venticinque Volvo V60, appositamente allestite per lattività della polizia, sono state Consegnate dalla Program, azienda di autonoleggio, ad Autovie Venete. Unoperazione che consolida il rapporto di collaborazione tra le due società, che nel corso degli ultimi dieci anni ha riguardato una fornitura complessiva di oltre 320 veicoli, compresi mezzi operativi e di rappresentanza, tra cui alcuni specifici dedicati alla viabilità e alla polizia stradale. Vetture al servizio della sicurezza stradale. La fornitura delle auto rientra nella convenzione stipulata da Autovie Venete con il ministero dellInterno, che prevede la copertura di interventi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione delle caserme a servizio della rete autostradale; la fornitura di carburante, ... Leggi su quattroruote

Venticinque Volvo V60, appositamente allestite per l'attività della polizia, sono state consegnate dalla Program, azienda di autonoleggio, ad Autovie Venete. Un'operazione che consolida il rapporto di ...