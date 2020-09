Portogallo-Croazia, pronostico e dove vederla (Di mercoledì 2 settembre 2020) Torna la Nations League, competizione europea a cadenza biennale. I campioni in carica del Portogallo tornano in campo ad affrontare l’ostica Croazia, la cui credibilità internazionale è cresciuta dopo la finale Mondiale di Russia 2018, il prossimo 5 settembre allo Estadio do Dragao di Porto. Precedenti • Il Portogallo è imbattuto da cinque partite contro la Croazia: dopo quattro vittorie è stato fermato sull’1-1 nella sfida più recente, giocata a Faro/Loulé a giugno 2019. • Il gol di Perišić in amichevole è stato il primo della Croazia contro il Portogallo. I croati hanno subito otto reti in cinque partite e non hanno mai tenuto la porta inviolata contro i detentori della UEFA Nations ... Leggi su sport.periodicodaily

DiMarzio : Nuova stagione, nuove maglie. Anche per le nazionali - kupaleon : RT @DiMarzio: Nuova stagione, nuove maglie. Anche per le nazionali - JohnsonPilla : RT @DiMarzio: Nuova stagione, nuove maglie. Anche per le nazionali - DiMarzio : Nuova stagione, nuove maglie. Anche per le nazionali - sportli26181512 : Le nuove maglia Nike delle nazionali per Nations League e Euro 2020: Nike ha ufficialmente presentato le magliette… -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Croazia Anteprima Portogallo-Croazia: dove guardarla e ultime notizie UEFA.com Nations League, l'allenamento del Portogallo e di CR7

Cristiano Ronaldo e compagni si preparano per la prima sfida di Nations League, sabato contro la Croazia.

Torna la UEFA Nations League: dove vedere le partite in TV e in streaming

Mediaset trasmettere quattro partite delle prime due giornate di UEFA Nations League a cominciare da Germania-Spagna. MILANO – Giovedì 3 settembre prenderà il via la seconda edizione della UEFA Nation ...

Cristiano Ronaldo e compagni si preparano per la prima sfida di Nations League, sabato contro la Croazia.Mediaset trasmettere quattro partite delle prime due giornate di UEFA Nations League a cominciare da Germania-Spagna. MILANO – Giovedì 3 settembre prenderà il via la seconda edizione della UEFA Nation ...