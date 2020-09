Ora Salvini, per coerenza, dovrebbe citofonare a casa del leghista Cavazza e chiedergli se spaccia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Prima gli spacciatori italiani, verrebbe da dire: per coerenza, il leghista baciatore di parmigiani ora dovrebbe recarsi sotto la residenza di Luca Cavazza, pigiare sul citofono e chiedere 'lei ... Leggi su globalist

franzrusso : @matteosalvinimi Senatore Salvini, gliela faccio semplice semplice semplice. Mettiamo che uno guadagni 100 (fattura… - matteosalvinimi : #Salvini: Da stanotte a Lampedusa sono sbarcati 700 immigrati. Non è solo problema economico, ora anche sanitario.… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, LA FOTO CHE FA ROSICARE LA SINISTRA: 'ORA CAPITE PERCHÉ HA TUTTI CONTRO?' - roberto474849 : RT @mazzettam: Gridava 'Giù le mani dai bambini!!1!' Politico leghista, è ora accusato di aver partecipato a 'festini' con cocaina e baby-p… - Juglans__ : RT @antondepierro: Urlava: 'Giù le mani dai bambini di Bibbiano' ed era contro la droga.Consigliere della #Lega Luca #Cavazza ora ai domici… -

VALENZA – Centinaia di persone hanno accolto mercoledì mattina a Valenza il segretario della Lega Matteo Salvini, arrivato nella città dell’oro a sostenere Maurizio Oddone nella corsa a sindaco, per l ...Giovedì 3 Settembre il Segretario Federale della Lega Matteo Salvini sarà in Trentino in vista delle elezioni comunali 2020. Il tour trentino verrà inaugurato a Lavis, alle ore 13.45 in Piazzetta degl ...