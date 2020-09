Mamma rincorsa dai cinghiali sbucati dai cassonetti a Roma: “Entrano nei giardini dei condomini e banchettano sui rifiuti. Situazione fuori controllo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Simona Russo, 41enne Romana, abita a Cinquina, periferia del III Municipio, sopra al quartiere di Montesacro a Roma. A Cinquina, così come nei quartieri vicini, c’è un enorme problema che i residenti si trascinano dietro da mesi: la raccolta dei rifiuti, eseguita tramite il porta a porta, è bloccata da fine aprile, quando l’Ama ha rescisso il contratto con l’azienda che portava via i rifiuti dei commercianti. Il risultato sono i secchi stracolmi del porta a porta nei condomini, che attirano insetti, blatte, topi, volpi ma soprattutto cinghiali. Proprio questi ultimi sono stati i protagonisti della brutta disavventura vissuta da Simona, di ritorno da una cena da amici. “Ho difeso mia figlia in ogni modo, pensavo che quei rumori ... Leggi su meteoweb.eu

paolorm2012 : «Io mamma rincorsa a Cinquina dai cinghiali sbucati dai cassonetti» - Abocconetti : #MarinoDimettiti Roma, «io mamma rincorsa dai #cinghiali sbucati dai cassonetti» - PinoTom3 : Roma, «io mamma rincorsa dai cinghiali sbucati dai cassonetti» - RominaMercanti : @Lauraar71 @MadameA02 forse avevo sperato si fosse pentito ma..quando mai..e io ero li in cass con i nemici( mamma… - studiosaviello : Come sempre mamma Costituzione italiana è rincorsa dai suoi fanciulli, più o meno ligi. Ed è lei che ci ricorda di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma rincorsa Roma, «io mamma rincorsa dai cinghiali sbucati dai cassonetti» Il Messaggero Roma, «io mamma rincorsa dai cinghiali sbucati dai cassonetti»

«Ho difeso mia figlia in ogni modo, pensavo che quei rumori fossero provocati dal rovistare di un gatto e invece ho visto venire contro di noi un branco di cinghiali. Sono rimasta di ghiaccio, immobil ...

Katy Perry e la realtà post parto: lo scatto in intimo

La cantante si fotografa a pochi giorni dalla nascita della prima figlia con un selfie allo specchio che mostra l'aspetto più autentico della maternità Katy Perry si mostra al naturale a pochi giorni ...

«Ho difeso mia figlia in ogni modo, pensavo che quei rumori fossero provocati dal rovistare di un gatto e invece ho visto venire contro di noi un branco di cinghiali. Sono rimasta di ghiaccio, immobil ...La cantante si fotografa a pochi giorni dalla nascita della prima figlia con un selfie allo specchio che mostra l'aspetto più autentico della maternità Katy Perry si mostra al naturale a pochi giorni ...