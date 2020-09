Ligue 1 2019/2020, Lione: Aulas chiede un risarcimento di 118 milioni di euro (Di giovedì 3 settembre 2020) Il giornale transalpino Le Parisien ha lanciato un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso, qualora confermata, concernente il Lione. Il club francese ha concluso la Ligue 1 2019/2020 fuori da ogni posizionamento che avrebbe garantito la disputa di competizioni europee, anche a causa della chiusura anzitempo del campionato. Quest’ultima sarebbe stata eccessivamente penalizzante per alcune società, quantomeno secondo il giudizio di Jean-Michel Aulas, presidente del Lione già menzionato, il quale avrebbe richiesto alla LFP (Federcalcio francese) un rimborso di 117.7 milioni di euro. Quasi 118 milioni di euro per ‘riparare’ alle decisioni prese dalla Lega, le quali ... Leggi su sportface

La KPMG Football Benchmark ha reso noto un aggiornamento sui valori dei calciatori delle maggiori 10 leghe calcistiche in Europa e dopo l’aggiornamento di maggio 2020 si nota un lieve rialzo: da 30,7 ...KPMG Football Benchmark ha pubblicato un aggiornamento sui valori dei calciatori delle maggiori 10 leghe calcistiche in Europa. Dopo l’aggiornamento di maggio 2020 – che ha fatto registrare un netto c ...