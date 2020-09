Lanciati in Cina un walkie talkie Xiaomi, ZTE LiveBuds e un power bank di ZMI (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dalla Cina arrivano tre nuovi interessanti device: stiamo parlando di Xiaomi Mi walkie talkie Lite, ZTE LiveBuds e ZMI MINI power bank L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

periodicodaily : Cina, lanciati missili come avvertimento agli USA #cina #usa -

Ultime Notizie dalla rete : Lanciati Cina

Finanza.com

PokerStars uscirà dal mercato cinese ed in particolare da Taiwan e da Macao: lo ha deciso Flutter azionista di maggioranza dopo la fusione con The Stars Group (TSG). La multinazionale di Dublino ha de ...AGI - Le forze armate cinesi stanno insistendo presso le autorità di Pechino per raddoppiare le proprie testate nucleare - che attualmente sono oltre 200 - entro un decennio. Lo afferma in un rapporto ...