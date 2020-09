Incendi e roghi tossici a sud di Roma, i Sindaci di Pomezia e Ardea dal Prefetto: «Proposto Osservatorio per la sicurezza del litorale» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si è tenuto questa mattina l’incontro tra il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, il Sindaco di Ardea Mario Savarese e il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, a seguito degli Incendi divampati nelle ultime settimane che avevano spinto i Primi Cittadini a sollecitare un confronto urgente. «L’incontro è stato positivo – commentano i Sindaci – Abbiamo concordato la convocazione nelle prossime settimane di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica volto a coordinare le attività di controllo, prevenzione e repressione nel quadrante sud di Roma con tutti i soggetti coinvolti. Il nostro territorio merita la giusta attenzione in termini di sicurezza, visti gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

v3rd3acqua : RT @CorriereCitta: Incendi e roghi tossici a sud Roma, i Sindaci di Pomezia e Ardea dal Prefetto: «Proposto Osservatorio per la sicurezza d… - CorriereCitta : Incendi e roghi tossici a sud Roma, i Sindaci di Pomezia e Ardea dal Prefetto: «Proposto Osservatorio per la sicure… - Telecolore : E' allarme incendi. Aumentati esponenzialmente i roghi negli ultimi giorni di agosto e nei primi di settembre. Lega… - Ettore572 : RT @coldiretti: Incendi, Coldiretti: salgono ad oltre 600 gli interventi aerei necessari lungo la Penisola per spegnere i roghi in una esta… - VivereVerdeBlog : RT @ISPRA_Press: Oltre ai danni a piante e animali, ogni anno gli #incendi liberano in atmosfera 2 milioni di ton di #CO2, accentuando effe… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi roghi Domato l'incendio sulle colline di Palermo, nel weekend 1.500 i roghi AGI - Agenzia Italia Ancora incendi nel Palermitano, fiamme a Trappeto

16:31Sea Watch a Palermo, il trasbordo sulla nave per la quarantena: "Donne e bimbi ormai stremati" 16:31Palermo, Amat assume 100 autisti: raggiunto un accordo tra l'azienda e i sindacati 16:30Ancora ...

Incendi Eureka e Legni Sud: accertamenti completati, migliorano i parametri

Doppio incendio, continuano le indagini per ricostruire l'accaduto e continuano pure gli accertamenti ambientali per capire l'impatto dei roghi che tra il 23 e il 25 settembre hanno distrutto l'Eureka ...

16:31Sea Watch a Palermo, il trasbordo sulla nave per la quarantena: "Donne e bimbi ormai stremati" 16:31Palermo, Amat assume 100 autisti: raggiunto un accordo tra l'azienda e i sindacati 16:30Ancora ...Doppio incendio, continuano le indagini per ricostruire l'accaduto e continuano pure gli accertamenti ambientali per capire l'impatto dei roghi che tra il 23 e il 25 settembre hanno distrutto l'Eureka ...