Immobile: «La Scarpa d’Oro vinta da un italiano dovrebbe essere motivo di orgoglio per tutti» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il bomber della Lazio, Ciro Immobile, fresco di rinnovo, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano. “Con la Bosnia credo che dobbiamo fare una partita intelligente perché le condizioni fisiche sono quelle che sono: tanti giocatori sono arrivati direttamente dalle vacanze, altri da carichi di lavoro svolti in ritiro, quindi sarà molto complicato“. Sulla partita contro la Bosnia, in programma venerdì al Franchi di Firenze: “Loro hanno già iniziato il campionato con molti giocatori e quindi sarà difficile, Avremo bisogno dell’aiuto di tutti. È ovvio che ci teniamo ad esordire in Nations League con una vittoria e quindi la stiamo preparando bene“. Immobile ha continuato: “Io penso che tutti si debbano sentire titolari di questa Nazionale. Io ... Leggi su ilnapolista

