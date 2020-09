Il tir si ribalta e prende fuoco: camionista muore a 42 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) È una comunità sotto choc quella che ha appreso in queste ore la notizia della scomparsa di Giuseppe Coppola, 42 enne di Angri , coinvolto questo pomeriggio in un incidente sulla Statale 17, in Molise. Leggi su leggo

È una comunità sotto choc quella che ha appreso in queste ore la notizia della scomparsa di Giuseppe Coppola, 42 enne di Angri, coinvolto questo pomeriggio in un incidente sulla Statale 17, in Molise.

