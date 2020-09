Grey’s Anatomy riapre il set: ecco quando si torna a girare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Recentemente avevamo parlato di quando potesse andare in onda la stagione 17 di Grey’s Anatomy. Circa un mese fa, infatti, Ellen Pompeo (Meredith Grey) aveva annunciato che presto si sarebbe tornati sul set, con tutte le precauzioni del caso. Adesso arriva la conferma ufficiale di Variety. Il sito, infatti, ha riportato la notizia che, massimo settimana prossima, gli attori torneranno a girare i primi due episodi della nuova stagione a Los Angeles. La produzione, come ci ricordiamo bene, aveva subito una battuta d’arresto. La season 16, per tale ragione, era stata accorciata e il finale era stato mandato in onda nel mese di aprile e non a maggio come spesso accade. La ripresa della produzione cosa significa per quanto riguarda la messa in onda? Troppo presto per dirlo. Non lo possiamo sapere e pare che anche ... Leggi su tutto.tv

emmashands : RT @Greyisthesun: La seconda di grey's anatomy - Greyisthesun : La seconda di grey's anatomy - lavinea_H : N sei quanto tempo eu to esperando grey’s anatomy na Netflix - luistoriopagode : puta merda, que n vire um Grey's Anatomy - AliceDriusso : Vorrei stare tutto il giorno sul divano con la copertina a guardare Grey’s Anatomy -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Ellen Pompeo ringrazia Medici e Infermieri che stanno combattendo il Coronavirus Mad for Series