F1 News | I penalty points dopo il GP del Belgio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Gran Premio del Belgio, che ha avvinato ancora di più Lewis Hamilton ai record di Michael Schumacher per numero di titoli e di vittorie, non ha invece presentato variazioni di alcun tipo a livello disciplinare. Sul circuito di Spa nessun pilota è stato sanzionato e, alla vigilia del Gran Premio d’Italia a Monza nessuno si vedrà cancellati punti di penalità dalla propria Superlicenza. Nelle Ardenne, in gara, l’unico a rischiare un provvedimento disciplinare è stato Charles Leclerc, a causa di un tempo troppo lento fatto segnare nei giri di allineamento in griglia. La Ferrari però ha spiegato che il monegasco aveva superato la seconda linea della Safety Car, dalla quale si inizia a prendere il tempo, salvo poi fermarsi una dozzina di secondi per effettuare una prova di partenza. Gli steward ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : News penalty Il portiere Paolo Branduani è il primo volto nuovo del Catanzaro. Firmato un biennale

È il portiere Paolo Branduani il primo volto nuovo del Catanzaro 2020/2021. Classe 1989, nativo di Vizzolo Predabissi (PV), Branduani proviene dall’Empoli, in serie B, dove era approdato lo scorso gen ...

Carrera Cup Italia, Imola: 5" a Iaquinta in gara 2, Monaco promosso secondo

Penalty al campione in carica per il contatto con Moretti nelle prime fasi: la classifica generale si accorcia ancora di più. Sanzionati anche Vukov e Pastorelli ma di fatto senza cambiare la classifi ...

È il portiere Paolo Branduani il primo volto nuovo del Catanzaro 2020/2021. Classe 1989, nativo di Vizzolo Predabissi (PV), Branduani proviene dall’Empoli, in serie B, dove era approdato lo scorso gen ...Penalty al campione in carica per il contatto con Moretti nelle prime fasi: la classifica generale si accorcia ancora di più. Sanzionati anche Vukov e Pastorelli ma di fatto senza cambiare la classifi ...