E’ morto lo storico dell’arte Philippe Daverio (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ morto la notte scorsa all’istituto dei Tumori di Milano lo storico dell’arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, Daverio aveva 71 anni. “Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe e’ mancato stanotte” ha dichiarato Shammah all’ANSA. “Amico mio…il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina” ha scritto Shammah su Instagram, dando notizia sui social della morte dell’amico Philippe Daverio. Ha commentato Emanuele Fiano del Pd: “Andree Ruth #Shammah ci da purtroppo notizia della scomparsa di ... Leggi su meteoweb.eu

