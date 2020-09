Depay: “Addio di Koeman all’Olanda? Un peccato, ma non è tradimento” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo le parole del capitano dell'Olanda Virgil Van Dijk, arrivano anche quelle dell'attaccante Memphis Depay. Il tema è sempre lo stesso: l'addio di Ronald Koeman dalla Nazionale per dire sì alla proposta del Barcellona.Depay: "Koeman aveva un sogno"caption id="attachment 941965" align="alignnone" width="1024" Ronald Koeman (Getty Images)/captionParlando ai microfoni di NOS, Depay ha commentato l'addio dell'ex ct Oranje Ronald Koeman che ha deciso di accettare l'offerta del Barcellona per sostituire l'uscente Setien: "È un peccato, ma comprensibile", ha detto l'attaccante. "Chiunque abbia un po' di ambizione lo capisce. Era il suo sogno da allenatore, ecco perché non lo considero un tradimento". Grande comprensione e ... Leggi su itasportpress

