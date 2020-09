Coronavirus: focolai a Trento, Taormina e Taranto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono 24 in Trentino, lavorano in azienda lavorazione della carne e tutti sono sotto 50 anni. Poi 14 contagiati nel polo turistico siciliano e 20 in una rsa in provincia di Taranto Leggi su repubblica

fanpage : App Immuni, appello della task force: “Scaricatela per fermare focolai e salvare vite” - riotta : #coronavirus aumentano i positivi al Billionaire night club #Briatore nuovi 52 casi #focolai - infoitinterno : Coronavirus Italia, ecco dove sono i nuovi focolai regione per regione - QdSit : Le indicazioni operative del Ministero della Salute da mettere in atto per la gestione di casi e focolai di… - Silvia_Caprari : RT @Nellina38303549: L'angolo dell'Amarcord parte Settima. In questo video sorprendente il Dr. Fauci, il famoso virologo che è stato a cap… -