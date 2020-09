Ciclismo. Tour, a Privas numero di Van Aert: Bol battuto in volata di mezza ruota (Di mercoledì 2 settembre 2020) Wout Van Aert ha vinto in volata la quinta tappa del Tour de France, la Gap-Privas di 183 km. Ha battuto di mezza ruota Cees Bol. Terzo Sam Bennett, quarto Peter Sagan. La tappa, per la maggior parte ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - SportRepubblica : Tour de France, rifornimento vietato: Alaphilippe perde la maglia gialla. Simon Yates nuovo leader, tappa a van Aert - Marylena_88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO Tour de France: Alaphilippe penalizzato di 20 secondi Nuova maglia gialla il britannico Adam Yates https:/… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO Tour de France: Alaphilippe penalizzato di 20 secondi Nuova maglia gialla il britannico Adam Yates https:/… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Tour de France, #quinta tappa: sull’arrivo di Privas trionfa #Van Aert -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Tour Ciclismo, Tour de France: la forza di Pozzovivo nel deserto italiano la Repubblica Alaphilippe penalizzato perde la maglia gialla

Il belga Wout Van Aert ha conquistato la quinta tappa del Tour de France, precedendo nello sprint finale l'olandese Cees Bol e l'irlandese Sam Bennet. A caratterizzare questa frazione è stata però sop ...

Ciclismo, van Aert si aggiudica la quinta tappa del Tour de France. Mondiali 2020 assegnati a Imola

La quinta tappa del Tour de France a Wout van Aert. Mondiali 2020 di ciclismo assegnati a Imola. PRIVAS (FRANCIA) – La quinta tappa del Tour de France a Wout van Aert. Una volata senza nessuna sbavatu ...

Il belga Wout Van Aert ha conquistato la quinta tappa del Tour de France, precedendo nello sprint finale l'olandese Cees Bol e l'irlandese Sam Bennet. A caratterizzare questa frazione è stata però sop ...La quinta tappa del Tour de France a Wout van Aert. Mondiali 2020 di ciclismo assegnati a Imola. PRIVAS (FRANCIA) – La quinta tappa del Tour de France a Wout van Aert. Una volata senza nessuna sbavatu ...