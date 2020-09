Blitz in Georgia, liberati 39 bimbi: “Schiavizzati per fini sessuali” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Blitz in Georgia, liberati 39 bimbi. Ventisei bambini salvati, tredici messi in sicurezza, quasi trenta mandati di cattura spiccati e nove arresti eseguiti. Sono i numeri di dell’operazione «Not Forgotten», (non dimenticati), una macabra storia di crimini più o meno domestici legati a traffico di esseri umani, rapimento, reati sessuali, pedofilia, detenzione illegale di droghe e armi. Ma anche una storia di profondo disagio e di ignoranza. Il lieto fine è giunto ad opera della divisione minori scomparsi dello Us Marshals Service, l’agenzia federale di polizia penitenziaria. L’operazione è stata portata a termine in due settimane tra Atlanta e Macon, in Georgia. Secondo gli investigatori, i minori in questione hanno tutti un’età ... Leggi su limemagazine.eu

