Benevento, dubbi e corteggiamenti: frenata nell’affare Caprari (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’attesa era tutta per la fumata bianca di un doppio colpo che appariva oramai in cassaforte. Sembrava fatta e invece il Benevento si è ritrovato a fare i conti con le bizze di Gianluca Caprari. Patto invece mantenuto dall’altro Gianluca che di cognome fa Lapadula. Arrivo a Benevento, cena con il direttore sportivo Pasquale Foggia e ultime formalità burocratiche espletate. Per lui si, manca solo l’annuncio che dovrebbe arrivare a breve, regalando a Pippo Inzaghi un nuovo attaccante alla ripresa degli allenamenti dopo il ritiro di Seefeld. Al Genoa andranno circa quattro milioni di euro, soldi che serviranno a Daniele Faggiano per provare a portare in rossoblu proprio Caprari. Dietro ai tentennamenti del giocatore cresciuto ... Leggi su anteprima24

TancPalmSexy : @partenopeppe Messi piace al Benevento, dubbi se compatibile a Iemmello -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento dubbi Caprari dice “no” al Benevento, sospetti su una manovra del Genoa Il Secolo XIX Benevento scatenato, il prossimo colpo lo porta Raiola? Vigorito ha fatto la sua offerta

Il Benevento sta costruendo una squadra in grado di lottare per una salvezza tranquilla, l'ultima suggestione è a tinte... rossonere. Il Benevento insiste per portare in Campania Giacomo Bonaventura.

Floriano Panza: obiettivi e risposte in materia di sanità sannita

Commercialista, già sindaco di Guardia Sanframondi e già presidente della provincia di Benevento, Floriano Panza, candidato al rinnovo del Consiglio regionale nelle file di Fare democratico con De Luc ...

Il Benevento sta costruendo una squadra in grado di lottare per una salvezza tranquilla, l'ultima suggestione è a tinte... rossonere. Il Benevento insiste per portare in Campania Giacomo Bonaventura.Commercialista, già sindaco di Guardia Sanframondi e già presidente della provincia di Benevento, Floriano Panza, candidato al rinnovo del Consiglio regionale nelle file di Fare democratico con De Luc ...