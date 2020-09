Battiti live fra i programmi più visti dell’estate "Numeri eccezionali" per lo show di Radionorba (Di mercoledì 2 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal gruppo Norba: Lunedì sera è andata in onda su Italia 1 l’ultima puntata del Radionorba Vodafone Battiti live 2020. Lo show della radio del sud ha ottenuto un share dell’8,24% ed è stato visto complessivamente da 7 milioni di telespettatori, con ben 1.558.000 telespettatori nel minuto medio. Numeri eccezionali, ancor di più se contestualizzati nel mese di agosto. E anche ieri sera Battiti è stato il programma più visto sui target di riferimento, i ragazzi sino ai 14 anni, gli uomini tra i 35 e i 44 anni e le donne dai 15 ai 44 anni. Battiti live è stato ieri sera anche al primo posto ... Leggi su noinotizie

balvinlz : RT @freddepalma: Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito al Battiti live ?????? PALOMA sta spaccando ???????? - DiegoNews5 : Baby K, Chiara Ferragni - Non mi basta più (BATTITI LIVE 2020, 31 Agosto) - alexiuss11 : RT @paperss2106: federica carta per me eri una dea anche prima del battiti live, ma ora un po’ di più - Romilyn41 : RT @Almi__C: Il 'Battiti live' continua a regalare gioie ?? #ErmalMeta - luciana_silvi63 : RT @Almi__C: Il 'Battiti live' continua a regalare gioie ?? #ErmalMeta -