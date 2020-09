Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 1 settembre 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 1 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di SuperQuark ha avuto 2483 spettatori (share 13.31%). Il film tv Windstorm 3 – Ritorno alle origini su Canale5 ha ottenuto 1945 spettatori (10.75% di share). Il telefilm Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa su Italia1 ha avuto 1058 spettatori (5.89%); su Rai2 gli episodi di Squadra Speciale Cobra 11 ne hanno intrattenuti 1297 (6.45%), mentre il film Un profilo per due su Rai3 974 spettatori (4.83%). Su Rete4 il film SMS – Sotto mentite spoglie ha totalizzato 1172 spettatori (6.05%). Su La7 la puntata di In Onda Focus ne ha avuti 569 (3.09%). ... Leggi su ascoltitv

