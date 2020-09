Ascea, in isolamento una famiglia causa Covid (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl, dipartimento prevenzione di Vallo della Lucania, ha comunicato all’amministrazione comunale di Ascea che alcuni cittadini di un unico gruppo familiare sono stati posti “in quarantena per motivi di sanità pubblica presso il proprio domicilio”. È stata ricostruita la rete dei contatti ed sono stati assunti tutti i provvedimenti del caso. “Siamo in attesa di ulteriori sviluppi – ha detto il sindaco Pietro d’Angiolillo- Invito tutti a senso di responsabilità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

