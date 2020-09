Amy Truesdale, a Tokio per entrare nella storia (Di mercoledì 2 settembre 2020) A Tokio per entrare nella storia. E’ questo il desiderio di Amy Truesdale atleta paralimpica britannica. Pratica la disciplina del para-taekwondo da 23 anni ma non ha mai potuto partecipare alla competizione. Infatti fino ai prossimi Giochi del 2021non era prevista. Farà il suo esordio nell’edizione posticipata a causa dell’emergenza Covid-19, facendo aspettare un anno in più Amy Truesdale. Diventerà la prima donna britannica a partecipare alle Olimpiadi nella specialità. Infatti, a 31 anni e dopo 23 di allenamenti, l’atleta ha ottenuto la possibilità entrare nella squadra che rappresenterà la Gran Bretagna ai Giochi Paralimpici. Intervistata da BBC Sport lei stessa ha ... Leggi su sport.periodicodaily

