Amichevole Napoli-Pescara, gli abruzzesi ironizzano: "Non proprio una passeggiata..." (Di mercoledì 2 settembre 2020) E' stata annunciata oggi l'Amichevole che il Napoli giocherà l'11 settembre al San Paolo contro il Pescara, di fatto la quarta compagine abruzzese che il club azzurro incontrerà in questo pre campionato dopo Castel di Sangro ... Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? Oggi pomeriggio triangolare amichevole a Castel di Sangro. Varchi aperti dalle ore 15:30. Tutte le info utili ??… - Spazio_Napoli : - Alberto_Today : Napoli, il Comune: 'Vogliamo aprire ai tifosi per l'amichevole contro il Pescara!' - Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: L’11 settembre ci sarà un’amichevole tra #Napoli e #Pescara al #SanPaolo. [@kisskissnapoli] - Salvato95551627 : RT @GA7_Official: Dalla radio ufficiale del @sscnapoli l’annuncio: l’11 settembre ci sarà un’altra amichevole! Il #Napoli affronterà il #… -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevole Napoli

Si chiama Francesco Petrarca, ma non scrive sonetti e canzoni. Di mestiere fa il preparatore, indossa i colori del Pescara per la terza esperienza al Delfino. In mezzo, un’annata al Cagliari e tanto a ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...