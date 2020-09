Zingaretti firma ordinanza per ricerca medici e operatori anti Covid (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l’ordinanza per l’attivazione immediata da parte delle Asl delle procedure per ricercare i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari da dedicare all’attivita’ di prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-CoV 2 nelle scuole e per i servizi educativi nel Lazio. Tali professionalita’ saranno acquisite anche attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali e attraverso l’utilizzo delle graduatorie delle procedure concorsuali gia’ in corso. In caso di nuove procedure saranno aperte anche ai laureati in medicina e Chirurgia iscritti all’ordine e non in possesso delle specializzazioni secondo quanto autorizzato dalla normativa ... Leggi su romadailynews

