Yellowstone 2 su Sky Atlantic dal 2 settembre, nuovo capitolo della saga neo-western con Kevin Costner (Di martedì 1 settembre 2020) La terza stagione continua a macinare record di ascolti negli Stati Uniti, ma per il pubblico italiano è tempo di gustare la seconda: Yellowstone 2, su Sky Atlantic e NOW TV dal 2 settembre alle 21:15, riporta sugli schermi la saga neo-western dei Dutton. Si preparano quindi nuove, sanguinose lotte per il territorio, intrighi politici e problematici confronti con i nativi americani, mentre continua a far da sfondo alla narrazione l’ambito ranch della famiglia Dutton, il più esteso degli Stati Uniti. La serie si è aperta la scorsa estate sulle vicende di John Dutton, capofamiglia e proprietario del ranch, disposto a tutto pur di difendere i confini della sua terra. Il suo temperamento aggressivo e inflessibile lo spinge a continui conflitti ... Leggi su optimagazine

Yellowstone 2, la data di uscita della nuova stagione della serie tv e dove vederla Sky Tg24 Yellowstone 2, le anticipazioni dei primi due episodi della serie tv

Yellowstone, dal 2 settembre la seconda stagione in esclusiva Sky Atlantic

John Dutton è tornato e con lui tornano anche le avvincenti storie di confine del ranch più esteso e ambito degli Stati Uniti: YELLOWSTONE. Dal 2 settembre – ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic ...

