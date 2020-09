Viviana Parisi: a breve l’esame sul cranio del piccolo Gioele (Di martedì 1 settembre 2020) Nel corso della giornata dell’1 settembre dovrebbe essere effettuato l’esame sulcranio del piccolo Gioele. Stiamo parlando del figlioletto di Viviana Parisi. Mamma e figlio sono scomparsi lo scorso 3 agosto in un bosco di Caronia (Messina), per poi essere ritrovati cadaveri nelle settimane seguenti. Un caso tragico quella della dj 43enne e del bimbo di soli 4 anni, che ha scosso l’intera Italia. Un duro colpo per Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà di Gioele. L’uomo ha comunque ringraziato tutti coloro che hanno partecipato volontariamente alla ricerca di entrambi i suoi cari. Come leggiamo dall’Unione Sarda, l’esame, disposto dalla procura di Patti, sul cranio e i resti di ... Leggi su kontrokultura

È in programma oggi, nel Dipartimento di geologia forense dell'università di Messina, l'esame disposto dalla Procura di Patti sul cranio e i resti di bambino trovati nelle campagne di Caronia. Obietti ...

Continuano le indagini sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele tra i boschi di Caronia (Me) e continuano le ricerche di altri resti del corpicino martoriato del bambino, trovato a circa 300 ...

