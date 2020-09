Venezia 77 si prepara a partire in sicurezza… e spunta un muro davanti al red carpet (Di martedì 1 settembre 2020) VENEZIA – Prove generali per la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (al Lido dal 2 al 12 settembre), che si prepara ad aprire i battenti nel segno della sicurezza. Controllo della temperatura corporea all’ingresso, mascherine obbligatorie in sala e nelle aree esterne, posti distanziati, alcune delle norme da rispettare per non rinunciare, come altri festival cinematografici, ad un’edizione in presenza e allo stesso tempo evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus. Ma non solo. Varchi d’accesso presidiati, prenotazione obbligatoria dei biglietti e tracciamento degli spostamenti. E per chi arriva dai Paesi extra Schengen? “Sono stati richiesti tamponi, da effettuarsi prima della partenza a tutti gli ospiti e accreditati per i quali tale misura e’ necessaria- fanno sapere gli organizzatori-. Un secondo tampone sara’ effettuato a Venezia a cura della Biennale, sempre per coloro i quali tale misura si rende necessaria”. Leggi su dire

