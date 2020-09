Un posto al sole, anticipazioni 3 settembre: Serena fa una terribile scoperta (Di martedì 1 settembre 2020) L’amore è da sempre centrale ad Un posto al sole e lo sarà ancora di più negli episodi in onda questa settimana, in modo particolare quelli previsti nel weekend. Le anticipazioni relative alle puntata di giovedì 3 settembre, rivelano che amici e parenti di Niko e Susanna organizzeranno le loro feste di addio al nubilato e al celibato visto che le nozze si avvicinano. Nel frattempo, Serena farà una brutta scoperta su Leonardo che potrebbe cambiare tutto nella loro relazione mentre Patrizio che ha una cotta per la bella Clara sembrerà dover abbandonare i suoi sogni romantici. Un posto al sole, anticipazioni 3 settembre: fervono i preparativi per le nozze di Niko e Susanna Il ... Leggi su tutto.tv

Lucyaglam : RT @sergiodesiena: Oggi il Sole ha preteso di riprendere il suo posto... Mio scatto - lillydessi : RT @sergiodesiena: Oggi il Sole ha preteso di riprendere il suo posto... Mio scatto - sergiodesiena : Oggi il Sole ha preteso di riprendere il suo posto... Mio scatto - rosadineve : È bello e suggestivo, quando si prende il sole in terrazza, in un posto di mare fra ulivi e querce, sentire dall' a… - d6e00e857e2340e : @LaVeritaWeb Ma che cazzo di sindaco è questo di Lampedusa, chiacchiera chiacchiera ma non fa una mazza x salvare l… -