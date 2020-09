Travestito da ''It'' il pagliaccio spaventa le persone: "Abbiamo paura" (Di martedì 1 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Un uomo Travestito da ''It'', il pagliaccio protagonista del romanzo di Stephen King, spaventa i cittadini di Anagni. I carabinieri stanno tentando di risalire all'identità reale del clown È Travestito da ''It'', il pagliaccio protagonista dell'omonimo romanzo di Stephen King, e si aggira per le strade della città nella notta silenziosa. Si tratta dello strano caso del Pennywise di Agnani che, armato di coltello, pare si diverta a tendere agguati ai malcapitati di turno incutendo loro paura. Ma se è vero che ''il gioco è bello finché dura poco'', il pagliaccio potrebbe avere le ore contate: il carabinieri sono già sulle sue tracce. Sbuca agli angoli delle strade, specie nelle ore notturne, e ... Leggi su ilgiornale

Sergio42312265 : @LaVeritaWeb Un pagliaccio travestito da sindaco. - megalomaxi92 : @sebavettels Per quest'anno ero in dubbio, ma l'anno prossimo andrò sicuramente. Sono 4 anni che non vado a Monza e… - EnzaSorti : RT @MiyakeEau: ...Tanto per ricordare a chi ha la memoria corta,chi è #salvini! Un pagliaccio ?? travestito da sciacallo patriota! Praticame… - Stefani12522161 : RT @MiyakeEau: ...Tanto per ricordare a chi ha la memoria corta,chi è #salvini! Un pagliaccio ?? travestito da sciacallo patriota! Praticame… - frabarraco : RT @MiyakeEau: ...Tanto per ricordare a chi ha la memoria corta,chi è #salvini! Un pagliaccio ?? travestito da sciacallo patriota! Praticame… -

Ultime Notizie dalla rete : Travestito pagliaccio Anagni: travestito dal clown di It terrorizza i passanti Fanpage.it Anagni: travestito dal clown di It terrorizza i passanti

Travestito da Pennywise, ovvero lo spaventoso clown protagonista del romanzo It di Stephen King diventato poi un cult cinematografico, uno sconosciuto si aggira da diversi giorni per le strade di Anag ...

Travestito da Pennywise, ovvero lo spaventoso clown protagonista del romanzo It di Stephen King diventato poi un cult cinematografico, uno sconosciuto si aggira da diversi giorni per le strade di Anag ...