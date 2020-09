Tpl Toscana, causa civile: Regione pronta a reclamo al Collegio (Di martedì 1 settembre 2020) Il Presidente annuncia la valutazione dell'avvocatura regionale e sotolinea come si stia perdendo altro tempo, con un ulteriore aggravio dei costi, a causa dell'atteggiamento ostruzionistico del raggruppamento Mobit Leggi su firenzepost

Il Tribunale civile di Firenze ha dichiarato inammissibile la causa civile intentata dalla Regione Toscana per imporre al consorzio One Scarl (Mobit), attuale gestore del servizio di trasporto pubblic ...La causa civile della Regione Toscana per imporre a One Scarl - Mobit di trasferire immobili e bus ad Autolinee Toscane, nuova aggiudicataria della gara per il trasporto pubblico locale, non può esser ...