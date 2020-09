Taglio parlamentari, il partigiano Tortorella: «Pericoloso, col sì tutto in mano a capi e padroni» (Di martedì 1 settembre 2020) Su “Il Riformista” l’intervista di Umberto De Giovannangeli ad Aldo Tortorella, 94 anni, partigiano, direttore de l’Unità, dirigente di primo piano del Pci, più volte parlamentare. Membro dell’ultima segreteria di Berlinguer e poi di quella Alessandro Natta, Aldo Tortella, che per tutta la vita ha cercato di coniugare la passione per la politica con la curiosità intellettuale, ha espresso la sua posizione sul referendum a proposito del Taglio dei parlamentari. «Mi sembra evidente che ciò a cui si tende è il rafforzamento della tendenza antiparlamentare ampiamente sostenuta non solo dai partiti cosiddetti “populisti”, ma da un pesante ritorno a sollecitazioni autoritarie. Esse si giovano dei troppi errori e delle troppe manchevolezze ... Leggi su urbanpost

Mov5Stelle : 'Votare sì al referendum del 20 e 21 settembre per il taglio dei parlamentari è il primo passo per ridisegnare l'as… - mariaederaM5S : Il 20 e il 21 settembre #IOVOTOSÌ. Manca pochissimo al #referendum sul taglio dei parlamentari, un cambiamento che… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE United Sardins. “Il taglio dei parlamentari rende i forti più forti e i deboli più deboli”… - pablo13461 : RT @kisimaio: Non so' voi, il 20/21 prossimo, loro votano SI al taglio dei parlamentari. - riccard08120060 : @vitocrimi CIALTRONE TRADITORE VENDUTO il POPOLO ITALIANO SOVRANO VOTERÀ NO al TAGLIO dei PARLAMENTARI -