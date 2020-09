Suarez-Juventus, sempre più vicini: i bianconeri fanno sul serio (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Juventus vicina all’intesa con Luis Suarez. La pista per la trattativa si scalda improvvisamente: si attende la risoluzione del contratto La Juventus continua la caccia per il post Higuain: in serata i bianconeri hanno accelerato per la pista Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona è salito in pole per prendere le redini dell’attacco bianconero. Come raccontato stamattina dai quotidiani spagnoli e come riportato da pochi minuti da Romeo Agresti e Gianluca Di Marzio, la Vecchia Signora sarebbe vicina all’intesa. La società sta lavorando per cercare l’accordo con l’entourage del giocatore. Suarez percepisce 12 milioni di euro più bonus con i blaugrana. La Juventus, grazie anche al Decreto Crescita, non avrebbe ... Leggi su zon

