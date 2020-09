Stati Uniti, trovati 39 bambini scomparsi: erano stati rapiti e usati come schiavi sessuali (Di martedì 1 settembre 2020) rapiti e schiavizzati per fini sessuali. È successo in Georgia, negli stati Uniti d’America, dove il Marshals Service, l’agenzia federale di polizia penitenziaria americana, ha ritrovato 39 bambini scomparsi nell’arco di due settimane. Nove le persone arrestate, con 26 i mandati d’arresto spiccati per crimini come il traffico sessuale, il rapimento, i reati sessuali, il possesso di droghe e armi e le interferenze detentive. La missione è stata ribattezzata come “Operation Not Forgotten”. I bambini hanno tra i 3 e i 17 anni e sono stati identificati come vittime di traffico sessuale. I ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'Italia che chiede aiuto a maghi e santoni: ogni anno 13 milioni di truffati

Creduloni, ingenui, truffati. Chiamateli come volete, ma secondo il Codacons in Italia sono non meno di 13 milioni. Sono l'esercito che chiede aiuto a maghi e santoni, che ha problemi d'amore, malatti ...

