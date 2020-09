Scuola, la stima di Crisanti a In Onda: “Su 8 milioni di studenti, il 2% o il 3% potrebbe essere positivo. Un numero importante” (Di martedì 1 settembre 2020) “Su 8 milioni di studenti, i positivi potrebbero essere intorno al 2% o 3%. Un numero importante”. Lo ha detto il professore di Padova, Andrea Crisanti, che in collegamento con In Onda, su La7, ha fatto una stima in vista della riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre i tutta Italia L'articolo Scuola, la stima di Crisanti a In Onda: “Su 8 milioni di studenti, il 2% o il 3% potrebbe essere positivo. Un numero importante” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Quanto costerebbe alle famiglie italiane mandare a scuola i figli evitando bus e mezzi pubblici? L’incertezza sulla riapertura della scuola e soprattutto la modalità di rientro dei ragazzi è un tema m ...

Ora che è tutto più o meno pronto, e che anche sui trasporti regioni e governo hanno trovato un'intesa, il cerino arde tutto nelle mani della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. «Non era mai succ ...

