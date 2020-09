Retribuzioni, report Applavoro.it: Nord-Sud, gap in busta paga con differenze fino al 42% (Di martedì 1 settembre 2020) Si continua a registrare una differenza retributiva tra le stesse professioni a livello geografico, con un divario Nord-sud in busta paga. Questo il risultato dei dati analizzati da Applavoro.It, la piattaforma che mette in contatto domanda e offerta di lavoro puntando sulle recensioni di ex datori ed ex colleghi e sulle videopresentazioni, in base alle informazioni inserite dagli iscritti.Analizzando i compensi degli addetti al call center, si riscontra una differenza importante tra Nord e Sud. A Torino la paga media dichiarata è di 1.250 euro mensili, a Milano è di 1.000 euro, a Bologna risulta essere di 900 euro. La retribuzione media in queste città risulta quindi di 1.050 euro mensili. Al Sud la situazione è decisamente meno favorevole: ... Leggi su ildenaro

