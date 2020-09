Rashford fonda task force con noti marchi alimentari per combattere la povertà e la fame dei bambini (Di martedì 1 settembre 2020) Campione non solo in campo. Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, dopo essere intervenuto nel corso degli scorsi mesi per richiedere al Governo inglese di mantenere gli aiuti in sostegno delle persone povere ed in particolare dei bambini per quanto riguarda i pasti nel periodo di pandemia di coronavirus, ha deciso di fare di più e passare ad uno step successivo: la creazione di una task force con tanti noti marchi del settore alimentare.Rashford: l'iniziativacaption id="attachment 806958" align="alignnone" width="456" Rashford (getty images)/captionParlando alla BBC e pubblicando in queste ore un messaggio sui social, Rashford ha reso noto la sua iniziativa in collaborazione con alcuni dei più ... Leggi su itasportpress

