Pil a -12,8%, va peggio del previsto. Il governo si svegli: “Andati indietro di 25 anni” (Di martedì 1 settembre 2020) Il Pil italiano subisce un tonfo clamoroso. Era dal 1995 che non si leggevano numeri così. Gli effetti del lockdown voluto al governo, con il blocco delle attività e della mobilità, hanno fatto registrare un calo del 12,8%, mentre in termini tendenziali del 17,7%. Cifre da capogiro, che vanno a braccetto con quelle della perdita dei posti di lavoro e della chiusura definitiva della attività. L’Istat ha dunque rivisto al ribasso la stima preliminare diffusa il 31 luglio: nei dati di allora l’andamento congiunturale era del -12,4%, quello tendenziale -17,3%. La variazione acquisita per il 2020 diventa pari al -14,7%. Secondo l’Istat, nel complesso, il Pil dei paesi dell’area Euro è diminuito del 12,1% rispetto al trimestre precedente e del 15% nel confronto con il secondo trimestre del 2019. Come spiega ... Leggi su ilparagone

borghi_claudio : Per tutti i fenomeni che titolano che il crollo del pil a doppia cifra è 'il peggiore dal 1995' come se nel 1995 an… - AnimaCeleste : RT @VaniaToni1: Consumi a picco,bruciati 116 miliardi #Pil crolla peggio del previsto #Confcommercio:ogni #famiglia ha speso 1.900 euro in… - nucciaportraits : RT @borghi_claudio: Per tutti i fenomeni che titolano che il crollo del pil a doppia cifra è 'il peggiore dal 1995' come se nel 1995 andass… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Dato su #Pil italiano è molto brutto, leggermente peggio delle previsioni; il punto è capire se Italia riuscirà a risolleva… - Tersite66 : @io_gurt @DomeSiciliano @valy_s @DavidG__ @hondanomala @DottAngeloC @GuidoCrosetto -