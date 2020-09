Parma-Carpi 2-0: il tabellino della prima amichevole di Liverani (Di martedì 1 settembre 2020) Il tabellino di Parma-Carpi, prima amichevole precampionato dei ragazzi di Fabio Liverani. Il match termina con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Grassi e Inglese, entrambe nel primo tempo. Da segnalare i tanti giovani in campo, di seguito il tabellino completo con entrambe le formazioni scese in campo. Parma CALCIO 1913: Sepe (1’st Colombi), Iacoponi (15′ st Radu), Grassi (1′ st Scozzarella), Hernani Jr (15′ st Simonetti), Brugman (15′ st Kasa), Laurini (15′ st Darmian), B. Alves (cap.) (15′ st Lucarelli), Siligardi (15′ st Mallamo), Inglese (15′ st Ankrah), Adorante (9′ st Artistico), Pezzella. (15′ st Ricci) A disposizione: ... Leggi su sportface

