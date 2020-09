Pamela Barretta scelta “estrema” | Dama coraggiosa fuori da Uomini e Donne (Di martedì 1 settembre 2020) fuori da Uomini e Donne, Pamela Barretta sta passando un periodo di grandi decisioni e, dunque, potrebbe aver fatto una scelta “estrema”. Come trapelato dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News, la scorsa settimana la Dama è stata presente a una delle prime registrazioni del talk show e ha avuto una burrascosa discussione con Enzo Capo. L’ex cavaliere ha accusato Pamela Barretta di essere la causa della fine della sua nuova storia d’amore con una donna di nome Lucrezia. I toni si sono alzati in studio ed Enzo ha dato perfino della “pazza” a Pamela Barretta, la quale si è sfogata sui social, tornando a dichiarare che, secondo lei, Enzo Capo ... Leggi su giornal

zazoomblog : Uomini e Donne Over Pamela Barretta contro Enzo Capo: “Morto di fama che prende in giro tutti” - #Uomini #Donne… - zazoomblog : Pamela Barretta terra bruciata Dama da proteggere a Uomini e Donne - #Pamela #Barretta #terra #bruciata - Novella_2000 : Pamela Barretta sbugiarda Tina Cipollari. È guerra aperta! - MondoTV241 : ANTICIPAZIONI UeD, lite tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, lei abbandona lo studio #PamelaBarretta #enzocapo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Barretta

1Uomini e Donne: Pamela Barretta sui social attacca nuovamente Enzo Capo, dopo lo scontro in puntata. Le dure parole della dama È un fiume in piena in questi giorni Pamela Barretta. Con la nuova stagi ...Uomini e Donne torna su Canale5 lunedì 7 settembre, ma dalle registrazioni delle prime puntate arriva già qualche notizia. Secondo Il Vicolo delle news, oltre al presunto lifting di Gemma Galgano e ag ...